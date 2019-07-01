Çorum'dan kısa kısa...

İKİ KÖYDE YANGIN

Çorum’un Düvenci Beldesi ile Konaklı Köyü’nde çıkan yangında iki ev ve bir tandırlık kül oldu.

Edinilen bilgiye göre; önceki gün sabah saatlerinde Düvenci Beldesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde S.O’ya (69) ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangının büyüyerek, yandaki Ü.Y’e ait eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince diğer evlere de sıçramadan kontrol altına alınana yangında iki evde yanarak kül oldu.

Çıkan yangın nedeni ile dumandan etkilenen S.O ve Z.E isimli vatandaşlar Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

Öte yandan merkeze bağlı Konaklı Köyü’ndeki yangında ise A.B (74) isimli kişiye ait 3 katlı evin yanında bulunan tandırlık tabir edilen bölümde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

TRAKTÖRDEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Çorum’un İskilip İlçesi’nde, aniden hareket eden traktörden düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Aşağışeyhler Köyü’nde arazide balya yükleyen 14 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör aniden hareket etti. Traktörün hendeğe çarparak durması sonucunda H.R.A isimli çocuk traktörden düşerek yaralandı.

İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)