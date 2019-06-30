Çorum'dan kısa kısa...

MANTAR ZEHİRLEDİ

Çorum’da bir kişi araziden topladığı mantarı yemesi sonucu zehirlerdi.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Kınıkdeliler köyünde yaşanan olayda, köyde ikamet eden O.D, (32) isimli şahıs köy merasında hayvan otlattığı sırada çevreden topladığı mantarları yemesi neticesinde zehirlendi.

Şahıs Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

TARIM İLACI HASTANELİK ETTİ

Çorum’da bir kişi tarlasına tarım ilacı atarken zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Karacaköy köyünde ikamet eden K.A. (43) isimli şahıs tarlasında tarım ilacı ile ilaçlama yaptığı sırada ilacın rüzgârın etkisiyle yüzüne gelmesi neticesinde zehirlendi.

Zehirlenen şahıs Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

ELEKTRİK TELLERİ YANGIN ÇIKARTTI

Çorum’da meydana gelen yangında iki dönem ekili arazi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Eskiekin Köyü Çekirgelik mevkiinde meydana gelen olayda, Ş Ç. (55) ve H.K. (68) isimli şahıslara ait ekili arazilerin içerisinde bulunan YEDAŞ’a ait elektrik direklerinde bulunan tellerin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangında yaklaşık 2 dönüm ekili arazi zarar gördü.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

VİRAJI ALAMAYAN ATV DEVRİLDİ

Kargı’da ATV tipi motosikletin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Kargı-Sinop D-780 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kargı’dan Sinop istikametine seyir halinde bulunan N.B.(62) yönetimindeki ATV tipi motosiklet Uzunyurt Köyü yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü N.B. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

MİNİBÜS DEVRİLDİ

Kargı’da minibüs şarampole yuvarlanırken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza Kargı Sinop Karayolu üzerinde bulunan Yeşil Köy Mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kargı istikametinden Yeşilköy yönüne seyir halinde bulunan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, şarampole yuvarlanan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ALKOLLÜ YAKALANDILAR

Çorum’da çok sayıda sürücü Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde alkollü olarak araç kullandıkları tespit edilince cezadan kurtulamadı.

Alınan bilgiye görke Milli Eğitim Kavşağı’nda durdurulan A.Ş isimli sürücü kazaya karıştı. Kazanın ardından sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kale Mahallesi’nde A.B.K isimli sürücü bir araca çarparak olay yerinden ayrıldı. Daha sonra yapılan çalışmalarda yakalanan sürücünün191 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bahçelievler Mahallesi’nde yapılan denetimde ise D.D ve M.K isimli sürücüler alkollü olarak tespit edildi.

Osmancık Kızılırmak Mahallesi’nde ise İ.Ş yönetimindeki motosiklet sürücüsü S.H isimli bisikletli kişiye çarptı. Kaza sonrası yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünde 2,13 promil alkol tespit edildi. Osmancık Yazı Mahallesi’nde Y.K isimli sürücüde 300 promil alkol tespit edildi. Sungurlu Yenihayat Mahallesi’nde ise M.Y isimli sürücü yapılan kontrolde 1.34 promil alkollü olduğu tespit edilerek hakkında yasal işlem uygulandı.

(Haber Merkezi)