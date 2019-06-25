Çorum'dan kısa kısa...

TRAFİK LEVHASINA ÇARPTI

Alaca’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Çorum-Alaca karayolu İbrahim Köyü mevkiinde Çorum istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde olan E.A. isimli şahıs yönetimindeki araç ile havanın aşırı yağışlı olması nedeni ile bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun orta kısmında bulunan trafik levhasına çarpan E.A., hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı sevk edildiği Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

MOTOSİKLET İLE ARAÇ ÇARPIŞTI

Alaca’da bir motosiklet ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Alaca’nın Yıldızhan Mahallesi’nde İ.D., yönetimindeki motosiklet ile Ç.Y sevk ve idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan İ.D ve B.A hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ÇATIDAN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

Alaca’da ahırın çatısını tamir etmek isteyen bir kişi 3 metre yüksekten düşerek, yaralandı.

Alınan bilgilere göre Alaca’ya bağlı Bolatçık Köyü’nde ikamet eden O.K., hayvan ahırının çatısını tamir etmek istedi. Bu esnada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere düşen O.K., hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı şahıs Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

AHIRDA YANGIN

Osmancık’ın Kamil Köyü’nde ahırda çıkan yangın sonucu bir hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında Osmancık Kamil Köyü Çaylı Mahallesi’nde bir ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında 4 büyükbaş hayvandan birisi telef olurken, diğer hayvanlarda yanıklar meydana geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN TRAKTÖRÜ DEVRİLMEKTEN ÇALI KURTARDI

Çorum’un Bayat ilçesinde kontrolden çıkan traktör yol kenarında bulunan çalılara saplandı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayat’ın İleği köyünden Bayat ilçesine seyir halinde bulunan M.K. (60) yönetimindeki traktör stablize yolda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki engelebi araziye girdi.

Burada bulunan çalılara saplanan traktör devrilmekten kurtuldu. Kazada traktör bulunan E.K., (46) F.K., (65) yaralandı. Yaralılar hastanede Bayat Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı7nın talimat ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)