Çorum'dan kısa kısa...

MOTOSİKLET YOLDAN ÇIKTI

Kargı’da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Kargı Çakırlar Köyü’nden İ.A., orman yolunda motosikleti ile seyir halinde iken havanın yağışlı olması sebebi ile yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazada yaralanan sürücü İ.A., Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ÇATIDAN DÜŞTÜ

Kargı’da çatıdan düşen 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Çetmi Köyü’nde A.S., evinin çatısını temizlediği esnada 3 metre yükseklikten yere düştü. Hayati tehlikesi olmayan şahıs Boyabat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

MANTARDAN ZEHİRLENDİ

Çorum’da mantardan zehirlenme olayları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre Alaca Denizhan Mahallesi’nde ikamet eden K.B isimli kişi dışarıdan aldığı mantarları evine getirdi. Mantarlardan yapılan yemeği yiyen K.B ile birlikte E.B ve H.M.B isimli kişiler zehirlenme şüphesi nedeniyle Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)