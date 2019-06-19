Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94244
ALTIN
252.470
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3535
EURO
6.5442

Çorum'dan kısa kısa...

Çorum'dan kısa kısa...

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:23
Çorum'dan kısa kısa...

YERE DÜŞÜP ÖLDÜ

Çorum’da yaşlı bir adam yere düşerek öldü.

Alınan bilgiye göre İlimiz Oğuzlar İlçesi’ne bağlı Ağaççamı Köyü’nde ikamet eden B.Ö (74) isimli yaşlı adam köyün Asırlık mevkiinde bulunan caminin yanında bilinmeyen bir nedenle yere düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların yanına gelerek yardım etmeye çalıştığı yaşlı adamın öldüğü anlaşıldı. Olayla ilgili sağlık görevlileri ve Jandarma’ya haber verilirken, bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla da soruşturma başlatıldı.

KAYIP ŞAHIS BULUNDU

Çorum’da kaybolan Alzheimer hastası bir kişi bulundu.

Alınan bilgiye göre Osmancık Fındık Köyü’nde ikamet eden Alzheimer hastası S.Ç (64) isimli kişi gece saatlerinde evden ayrılarak tekrar geri dönmedi. Kaybolmasının ardından Ankara’da ikamet eden kızını arayarak ormanda yolunu kaybettiğini ve köye dönemediğini bildiren adam aramalar neticesinde komşusuna ait kullanılmayan evin alt kat ahır bölümünde bulundu.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ALKOLLÜ YAKALANDILAR

Çorum’da 4 sürücü Emniyet yetkililerinin yaptığı denetimlerde alkollü olarak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yollarda denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi’nde U.Y; Karakeçili Mahallesi’nde M.O.B; Üçtutlar Mahallesi’nde G.S ve Çepni Mahallesi’nde ise E.G isimli sürücüler yapılan denetimlerde alkollü olarak tespit edildi.

Sürücülere “alkollü olarak araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından işlem uygulandı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum'da kaza çok sayıda yaralı var
Çorum'da kaza çok sayıda yaralı var
Cam silerken düşen kadın kurtarılamadı
Cam silerken düşen kadın kurtarılamadı
Levent Kakaç gencecik yaşında hayata veda etti
Levent Kakaç gencecik yaşında hayata veda etti
“İstanbul seçimini açık ara alacağız”
“İstanbul seçimini açık ara alacağız”
Necmi Özbulut’u kaybettik
Necmi Özbulut’u kaybettik
Üyüklülerden “taş ocağı” tepkisi
Üyüklülerden “taş ocağı” tepkisi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim