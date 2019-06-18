Çorum'dan kısa kısa...

KİRAZ AĞACINDAN DÜŞÜNCE YARALANDI

Çorum’un İskilip ilçesinde kiraz toplarken ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İskilip’in Çatkara köyünde ikamet eden H.U. (47) bahçede kiraz toplarken bir anlık denge kaybı yaşadı ve ağaçtan düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen H.U civardaki bir vatandaşın aracıyla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

YAŞLI KADIN ÖLÜ BULUNDU

Sungurlu’da 71 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulundu.

Sungurlu Bahşılı Köyü’nde ikamet eden H.Ö isimli yaşlı adam akrabaları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda olay yeri inceleme ekibi gerekli inceleme ve çalışmaları başlattı. H.Ö’nün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(Haber Merkezi)