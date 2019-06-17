Çorum'dan kısa kısa...

SPİRALLE AYAK BİLEĞİNİ KESTİ

Sungurlu’da su tesisatçısı bir işçi, spiral makinesi ile çalıştığı esnada spiralin sekmesi sonucu ayak bileğinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Sungurlu Çiftlik köyü cezaevi inşaatında su tesisatçısı olarak çalışan E.M. (24), spiral makinesi ile demir su borularını kestiği esnada spiral makinesinin borudan sekerek sol ayak bileğini kesti.

Yaralanan işçi, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ÜZERİNE TAŞ DÜŞTÜ

Çorum’da bir kişi çatıdan üzerine taş düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mecitözü İlçesi’ne bağlı Alancık Köyü’nde ikamet eden 43 yaşındaki H.E., isimli şahıs, su kanalı kazdığı esnada dinlenmek için evin gölgesine oturdu. Bu sırada çatıdan düşen taş talihsiz şahsın üzerine isabet etti.

Yüzünden yaralanan şahıs, Mecitözü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Talihsiz vatandaş, daha sonra da ileri tetkik için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

YABANİ OT ZEHİRLEDİ

Çorum'da bir kadın araziden topladığı otları yemesi sonucu zehirlendi. Zehirlenen kadın, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Alınan bilgiye göre Alaca İlçesi'nin Mahmudiye Köyü'nde ikamet eden F.Ç. isimli 58 yaşındaki kadın, araziden topladığı otları yemesi sonucu zehirlendi. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Bayat’ın Derekutuğun Köyü’nde ikamet eden 57 yaşındaki M.Ç isimli kişi araziden topladığı mantarları yedikten sonra zehirlenerek Bayat Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu oldu.

Sungurlu’da bir işyerinde çalışan A.Y (55) isimli işçi de sıcak su ihtiyacı için yaktığı kaloriferlerin arıza yapması sonucu kontrol etmek için kazan dairesine indiğinde yoğun dumandan etkilenerek zehirlendi. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan işçi hayatı tehlikesinin bulunmasından dolayı Ankara’ya sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)