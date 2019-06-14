Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887

Çorum'dan kısa kısa...

Çorum'dan kısa kısa...

14 Haziran 2019 Cuma 23:35
Çorum'dan kısa kısa...

TARIM İLACI İÇEN ÇOCUK ZEHİRLENDİ

Çorum’da tarım ilacını su sanarak içen bir çocuk zehirlendi.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Üçadam Köyü’nde ikamet eden E.V (9) isimli çocuk tarım ilacını su sanarak içmesi sonucu zehirlenme şüphesi ile Uğurludağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan çocuğun yaşının küçük olması nedeni ile tedbir amaçlı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavisine devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

YAŞLI ADAM EVİN İÇİNDE ATEŞ YAKTI

Çorum’da ileri yaşı nedeniyle akli dengesi yerinde olmayan bir kişi eşini zehirledi.

Alınan bilgiye göre Mecitözü’ne bağlı Figani Köyü’nde ikamet eden 84 yaşındaki H.Ç isimli yaşlı adam akli dengesinin yerinde olmaması nedeni ile evinin içinde ateş yaktı.

Yangın nedeni ile evin içinde ikamet eden 85 yaşındaki İ.Ç isimli eş zehirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayın ve olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk tedavisi yapılarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaşlı kadının tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Atık kaynak” sözleşmesi
“Atık kaynak” sözleşmesi
Cinayet sanığının yakınlarından mahkemede şaşırtan talep
Cinayet sanığının yakınlarından mahkemede şaşırtan talep
Bankların üzerinden karşıya geçtiler
Bankların üzerinden karşıya geçtiler
“Gönlümüzde özel bir yere sahip”
“Gönlümüzde özel bir yere sahip”
Vali Çiftçi’ye ziyaret
Vali Çiftçi’ye ziyaret
Atatürk Lisesi’nde karne sevinci
Atatürk Lisesi’nde karne sevinci

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim