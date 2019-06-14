Çorum'dan kısa kısa...

TARIM İLACI İÇEN ÇOCUK ZEHİRLENDİ

Çorum’da tarım ilacını su sanarak içen bir çocuk zehirlendi.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Üçadam Köyü’nde ikamet eden E.V (9) isimli çocuk tarım ilacını su sanarak içmesi sonucu zehirlenme şüphesi ile Uğurludağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan çocuğun yaşının küçük olması nedeni ile tedbir amaçlı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavisine devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

YAŞLI ADAM EVİN İÇİNDE ATEŞ YAKTI

Çorum’da ileri yaşı nedeniyle akli dengesi yerinde olmayan bir kişi eşini zehirledi.

Alınan bilgiye göre Mecitözü’ne bağlı Figani Köyü’nde ikamet eden 84 yaşındaki H.Ç isimli yaşlı adam akli dengesinin yerinde olmaması nedeni ile evinin içinde ateş yaktı.

Yangın nedeni ile evin içinde ikamet eden 85 yaşındaki İ.Ç isimli eş zehirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayın ve olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk tedavisi yapılarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaşlı kadının tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)