Çorum'dan kısa kısa...

HIZAR MAKİNESİ BACAĞINI DEĞDİ

Çorum’da bir kişi hızar makinesi ile çalışırken bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bayat’ın Bayan Köyü’nde ikamet eden M.B ( 68) isimli kişi evinin önünde hızar makinası ile odun kesmeye çalıştığı sırada hızar makinasının sağ bacağına gelmesi neticesinde hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı adam kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesine müteakip ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Oğuzlar’ın Kayı Köyü’nden D.K (47) isimli kişi de evinin önünde balta ile odun kırdığı esnada balta sapının çıkarak başına gelmesi sonucu yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi tedavisine müteakip taburcu edildi.

DENGELERİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜLER…

Çorum’da 4 kişi dengesini kaybederek düşünce yaralandı.

Alınan bilgiye göre Osmancık Tepeyolaltı Köyü’nde ikamet eden 79 yaşındaki D.A isimli kadın kendisine ait bahçeden evine dönerken yolda dengesini kaybederek düştü. Hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanan kadın Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Mecitözü Geykoca Köyü’nde ise B.K (33) isimli kişi kendisine ait hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kutluca Köyü’nde ikamet eden A.T (59) isimli kişi de hayvan otlattığı sırada çeşmenin başında durduğu sırada dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İskilip Eskiköy’de ise L.Ç (37) isimli kadın evinin merdivenlerinden indiği sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Düşme olayları ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

MADENDE KAZA

Çorum’da bir işçi maden ocağında geçirdiği kazada yaralandı.

Alınan bilgiye göre Dodurga’nın Alpagut Köyü’nde faaliyet gösteren bir işletmede çalışan A.T (34) isimli işçi yeraltında kazı yaptığı sırada halatlı calaska tabir edilen malzemeye ait demir parçasının sol eline değmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı işçi Dodurga Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip taburcu edilirken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ALKOLLÜ YAKALANDILAR

Çorum’da 4 kişi alkollü yakalanınca cezayı yedi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde durdurdukları 4 aracın sürücüsüne alkollü araç kullandıkları ve trafik güvenliğini tehlikeye attıklarından dolayı cezai işlem uyguladı.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki denetimde durdurulan L.B isimli kişi alkollü araç kullandığı için ceza yerken, Yavruturna Mahallesi’nde ise B.Ç, S.B ve E.A isimli kişiler alkollü olarak araç kullandıkları belirlenince cezai işlemden kurtulamadı.

LEVHAYA ÇARPTI

Çorum’da bir sürücü trafik levhasına çarparak kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre Çorum istikametinden Kırıkkale istikametine seyir halinde bulunan L.T yönetimindeki araç sabah saatlerinde Kınıkdeliler Köyü mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan trafik işaret levhalarına çarptı.

Kaza sonrasında araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan D.T. isimli şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

SUNGURLU’DA 2 KAZADA 7 YARALI

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde meydana gelen iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sungurlu Alaca Karayolu 18. Kilometresinde meydana gelen kazada D.D (42) yönetimindeki araç Salmanköy Kavşağı’nda toprak zemine kaydı. Kazada araç sürücüsü yara almaz iken, araçta yolcu olarak bulunan N.D. (36-K), U.K.D.(7-E) ve H.C.D.(14-E) isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sungurlu Alaca Karayolu 15. Kilometresinde meydana gelen diğer kazada ise 4 kişi yaralandı. Gökçam Köyü mevkiindeki kazada H.K (29) yönetimindeki araç seyir halinde iken M.B (27) yönetimindeki aracın aniden yavaşlaması sonucu araca arkadan çarptı.

Kazada her iki araç sürücüsü yaralanmazken, araçlarda yolcu olarak bulunan E.K. (28-K), B.K.(15-E), K.B.(31-K) ve E.B.B.(11-K) isimli kişiler hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılardan B.K., K.B. ve E.B.B. Sungurlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, E.K. ise hamile olması nedeniyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhüriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

İLAÇTAN ZEHİRLENDİ

Çorum’da bir kişi içtiği ilaç yüzünden zehirlendi.

Alınan bilgiye göre Osmancık’ın Koyunbaba Mahallesi’nde ikamet eden F.G.Ç isimli kişi kulak çınlaması sebebiyle içtiği ilaçtan iki adet alınca zehirlendi.

Osmancık Devlet Hastanesi’nde zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Haber Merkezi)