Çorum'dan kısa kısa...

3 AYDIR OĞLUNDAN HABER ALAMIYOR

Çorum’da yaşlı bir adam 3 aydır oğlundan haber alamıyor.

Çorum merkeze bağlı Yenihayat Köyü’nde yaşayan bir baba üç aydır haber alamadığı oğlu için Jandarma’ya gelerek kayıp başvurusunda bulundu.

D.K. (81) isimli acılı baba, jandarmaya yaptığı başvuruda iki yıl önce Muğla’ya taşınan oğlu D.K.’dan üç aydır haber alamadığını belirterek, güvenlik güçlerine bilgi verdi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

KÖSTEBEK TABANCASI YARALADI

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde bir şahıs köstebek tabancasının patlaması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilimiz Ortaköy İlçesi’ne bağlı Karahacip Köyü’nde meydana gelen olayda, 73 yaşındaki M.Ö. isimli şahıs tarlasına köstebek girmesini engellemek için köstebek tabancasına fişek yerleştirdiği esnada tabancanın patlaması sonucu sağ elinden yaralandı.

Yaralı adam Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

TAVUKTAN ZEHİRLENDİLER

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde 3 kişi yedikleri tavuktan zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu İlçesi’ne bağlı Küçükpolatlı köyünde Y.S.A.(32), İ.D.(68) ve A.A.(64) isimli şahıslar, gece saat 00.30 sıralarında yedikleri tavuk etinden dolayı zehirlendi.

Zehirlendiğini anlayan üç kişi daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili Jandarma tarafından bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ÇOCUK PİL YUTTU

İskilip’te küçük bir çocuk oyuncak pil yuttu.

Geçtiğimiz hafta sonu İskilip Meydan Mahallesi’nde yaşanan olayda, oyuncak pil yutan S.U isimli çocuk hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandı. Yaralı çocuk İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

YERE DÜŞÜP YARALANDI

Çorum’da bir kişi düşme sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz haftasonu öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.K isimli bir şahıs düşme sonucu hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı. Yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ÇORBA TENCERESİ ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Çorum’da bir işçi üzerine çorba tenceresi dökülmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi’nde bir işyerinde yaşanan olayda M.K isimli işçi üzerine çorba tenceresi dökülmesi sonucu hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)