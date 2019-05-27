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Çorum'dan kısa kısa...

Çorum'dan kısa kısa...

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:09
Çorum'dan kısa kısa...

MANTARDAN ZEHİRLENDİ

Çorum’da bir kişi mantardan zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Ortaköy İlçesi’ne bağlı Karahacip Köyü’nde ikamet eden F.A (79) isimli yaşlı adam evinin bahçesinde bulduğu mantarlardan yemesi üzerine rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesi ile kendi imkânlarıyla Ortaköy Devlet Hastanesi’ne gelen yaşlı adam ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

SİNEK İLACI ZEHİRLEDİ

Çorum’da bir kişi sinek ilacından zehirlendi.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Kalehisar Köyü’nde ikamet eden otizm hastası M.A (16) isimli çocuk evlerinin bahçesinde oynadığı esnada bulduğu sinek ilacının üzerine döküldüğünü fark eden annesi Z.A. (1969-K) tarafından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilerek Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan ancak zehirlendiği anlaşılan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

MADENDE İKİ KAZA

Çorum’un Dodurga İlçesi’nde bulunan bir madende iki ayrı kazada iki işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Dodurga’ya bağlı Alpagut Köyü’nde faaliyet gösteren bir işyerinde işçi olarak çalışan M.B. (47) isimli şahıs yeraltında kömür vagonunu çektiği esnada dengesini kayıp ederek düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Dodurga Devlet Hastanesi’ndeki tedavisine müteakip taburcu edildi.

Aynı işyerinde çalışan Ö.A (44) isimli kişi de yeraltında profil demirlerini taşıdığı esnada demirleri sağ ayağına düşürmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Dodurga Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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