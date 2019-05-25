Çorum'dan kısa kısa...

DOMUZ YERİNE KENDİNİ VURDU

Çorum merkeze bağlı Akpınar Köyü'nde yaşanan ilginç olayda aniden karşısına çıkan domuzlara ateş etmek isteyen şahıs, tabanca tutukluk yapınca kendisini vurdu.

Olay önceki gün sabah saatlerinde merkeze bağlı Akpınar köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Akpınar ile Kılavuz köyleri arasındaki ormanı çevreleyen tel örgüleri kontrol eden B.K. (49) adlı şahısın karşısına aniden domuz sürücü çıktı. Üzerinde bulunan 7,65 çapındaki ruhsatsız tabanca ile domuzlara ateş etmek isteyen B.K.'nın tabanca tutukluk yaptı.

Tabancanın tutukluğunu gidermeye çalışan B.K. tabancanın ateş alması sonucunda kendisini sol el avuç içinden vurdu. Yaralanan şahıs yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

TARIM İLACI ZEHİRLEDİ

Çorum’da tarlada ilaçlama yapan bir kişi zehirlenerek, hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre; merkeze bağlı Ayvalı köyünde ikamet eden M.A. (60) isimli vatandaş, tarlasında ilaçlama yaparak evine geldi. Akşam saatlerinde rahatsızlanan M.A kendi imkânları ile Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek muayene oldu.

Zehirlendiği anlaşılan ve kalp rahatsızlığı olduğu tespit edilen M.A yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlatıldı.

DİŞ AĞRISI İÇİN İÇTİĞİ İLAÇLAR HASTANELİK ETTİ

İskilip’te diş ağrısını gidermek için fazla ilaç içince zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre; İskilip İbik köyünde ikamet eden A.G. (42) isimli kadın diş ağrısı nedeniyle üst üste ilaç içti. Bir süre sonra ağzından kan gelen kadın ambulansla ile İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ileri tetkik için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlatıldı.

ALKOLLÜ YAKALANDI

Çorum’da bir sürücü alkollü şekilde yakalandı.

Alınan bilgiye göre Karakeçili Mahallesi’nde E.R.A isimli sürücü geçtiğimiz gece kendi kullandığı otomobil ile kaza geçirdi. Kazada sürücü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanırken, olay yerine gelen ekiplerin yaptığı denetimde sürücünün alkollü olduğu belirlenerek hakkında yasal işlem uygulandı.

AĞAÇTAN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

Çorum’da bir kişi ağaçtan düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden M.A isimli kişi ağaçtan düşerek hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Kendi imkanları ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden yaralı tedavisinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)