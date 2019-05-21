Çorum'dan kısa kısa...

KÖPEK ISIRDI

Çorum’da bir kişi köpeğin ısırması sonucu hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre olay Osmancık’ın Baldıran Köyü’nde meydana geldi. Bu köyde ikamet eden N.Ç (46) isimli kişi köy içerisinde yürüdüğü sırada aynı köyde ikamet eden D.C. (56) isimli kişiye ait başıboş köpeğin saldırarak sol kolundan ısırması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı Osmancık Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip taburcu edilirken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Çorum’da bir otomobil sürücüsü elektrik direğine çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre kaza Uğurludağ İlçesi’nde yaşandı. Tutpınar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, A.K. isimli sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, sürücü ile ilgili araçta bulunan D.K. ve Z.K. isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü A.K., hayati tehlikesinin bulunması üzerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ENERJİ İLACI ZEHİRLEDİ

Çorum’da bir kişi enerji ilacı yüzünden zehirlendi.

Alınan bilgiye göre olay Kale Mahallesi’nde meydana geldi. A.E.A.A isimli yabancı uyruklu kişi enerji almak amacıyla içtiği ilaçtan dolayı zehirlendi.

Hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

OTOMOBİL YUVARLANDI

Çorum’da bir otomobil Kırkdilim’de takla atarak uçuruma yuvarlandı.

Alınan bilgiye göre önceki gün öğleden sonra meydana gelen kazada S.A. isimli 26 yaşındaki sürücünün kullandığı araç, Osmancık istikametine seyir halinde iken sürücünün bir anlık dalgınlığı ve dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Araç, yolun sağ tarafından bulunan uçuruma yuvarlandı. Görenleri hayrete düşüren kazadan araç sürücüsü mucizevi bir şekilde kurtuldu.

Daha önce aynı bölgede çok sayıda kişi benzer kazalarda hayatını kaybederken, araç sürücüsünün hafif yaralı olarak kazadan kurtulması hem ailesi, hem de kazayı görenleri mutlu etti. Yaralı sürücü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Çorum’un Sungurlu İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.M. (61) yönetimindeki araç ile Sungurlu istikametinden Çorum istikametine seyir halinde iken karşı yönden gelen M.G. (55) idaresindeki araca çarptı.

Kazada, yaralanan her iki araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan G.M. (62) Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ŞİZOFRENİ HASTASI KAYIPLARA KARIŞTI

Sungurlu’da özel bir merkezde tedavi gören %80 şizofreni hastası bir şahıs tesislerden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Sungurlu’daki özel bir tesiste yaşandı. Engellilerin tedavi gördüğü tesiste yaşayan %80 şizofreni hastası İ.Ç.(54) isimli şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Kayıp olduğu ihbarı üzerine yapılan aramalarda şahıs bulunamadı.

Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)