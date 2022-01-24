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Çorum'dan kar manzaraları
Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle, şehir beyaz örtüye büründü. Kentte kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.
Güncel 24.01.2022, 19:47
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Çorum'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ağaçlar karla kaplanırken, Hürriyet meydanında ise kar nedeniyle yiyecek bulmakta sorun yaşayan kuşlara vatandaşlar yem bıraktı.
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