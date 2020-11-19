Çorum'daki vaka artışları TBMM gündemine taşındı

Çorum’daki Covid-19 salgınında yaşanan vaka artışlarını TBMM gündemine getiren Çorum Milletvekili Tufan Köse, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle önerge verdi.

CHP’li Köse, tüm ülkede artışa geçen salgınla ilgili Çorum’da pandemi sürecinde yaşanan belirsizlikleri sordu. Hastalığın yaygınlaştığını, ölüm artışları yaşandığını ve bir sağlık krizinin kapıda olduğunu dile getiren Köse, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da pandemi sürecinde açıklanan rakamlarda da bir belirsizlik olduğunu, bu durumun kamuoyuyla açık ve şeffaf şekilde paylaşılması gerektiğini ifade etti.

“ÇORUM’DAKİ VAKA ARTIŞLARI ENDİŞE VERİCİ”

Köse’nin önergesi şu şekilde:

“Covid-19 hastalığının yaygınlaşması, ölümlerdeki artışlar ve ülkemizde ekonomi başta olmak üzere birçok alanda yaşanan krize, sağlıkta yaşanan krizinde eklenmesi ile tüm toplumumuzu bilinmezlik korkusu sarmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin, yoğun bakımlarında yer kalmadığı, salgının artık tüm şehirlerde yaygınlaşmaya başladığı ifade edilmektedir. Uzmanlar salgının bu şekilde kontrolsüzce devam etmesi durumunda tüm sağlık sisteminin çökeceği uyarısını yapmaktadırlar.

Hal böyle iken, Çorum ilimizde de durum oldukça kritik noktadadır. Son dönemde hastalığın görüldüğü yaş ortalamasının da oldukça düştüğü vurgulanmaktadır. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, ilimizde Covid-19’a yakalanan, hastaneye yatan ve vefat eden kişi sayısında artış olduğuna dikkat çekilmiştir.

Bu bağlamda;

- Türkiye genelinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19 verilerinde yaşanan tartışma ve belirsizlik, Çorum ilinde ki istatistikler için de geçerlidir. Buna göre Kasım 2020 itibariyle Çorum’da toplamda Covid-19 teşhisi konulan kaç vaka vardır?

- Çorum il ve ilçelerinde yoğun bakım ünitelerinde Covid-19 sebebiyle yatan kaç hasta vardır?

- Çorum ilinde yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranına ilişkin veriler nelerdir?

- Covid-19’un ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren bugüne kadar Çorum’da kaç sağlık çalışanına Covid-19 teşhisi konulmuş, kaç sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir?

- Çorum ilinde ilçeler bazında Covid-19’un yayılım oranları nedir?

- Pandemi sürecinde kurallara uymadığı için Çorum’da kaç vatandaşımıza ceza kesilmiştir?” (Haber Merkezi)