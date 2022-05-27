Çorum'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Güncel 27.05.2022, 11:02
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Çorum-Ortaköy kara yolundaki kazada yaralanan ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Gökkaya (79) kurtarılamadı.
Kazada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Çorum'da dün Hüseyin Gökkaya'nın kullandığı 19 LD 303 plakalı otomobil ile A.Ö. idaresindeki 07 DAA 68 plakalı otomobil Çalıca köyü yol ayrımında çarpışmış, sürücüler ile araçtaki E.G. ağır yaralanmıştı.
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