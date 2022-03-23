Çorum daha ne yapsın?

Çorum, -kendi insanının bile farkında olmadığı- tarih hazineleri dışında, bu saydığımız artıların hiç birine sahip değil. Başkent’te de hiçbir zaman güçlü olamadı ve üvey evlat muamelesinden bir türlü kurtulamadı. Ama, belki hiçbir kentte olmayan bir zenginliği; girişimci ruha ve pratik zekâya sahip, atılımcı insanları var.

Benim tüm yazılarımda artık klişe oldu; “Çorumlu, dişiyle-tırnağıyla Orta Anadolu bozkırında bir sanayi vahası yarattı”. Gaziantep, Konya, Kayseri, Denizli gibi Anadolu’nun sanayi kentlerini izleyen, sanayileşme hamlesini başlatmış, adını “Anadolu Kaplanları” arasına yazdırmış bir kent oldu. Şanssızlıklar ve haksızlıklar yaşamasa, tam anlamıyla bir “sanayi kenti” olması da işten değildi.

Çorum, bir de, kendi içinden “Ahlatcı Holding” yarattı. Bu kentin öz evlâdı Ahmet Ahlatcı, zekâsıyla, girişimci ruhuyla, doğru zamanda doğru yerde risk alma cesaretiyle öyle bir büyüklüğe ulaştı ki, deyim yerindeyse tüm Türkiye’ye parmak ısırtıyor. Şu rakamlara bakar mısınız?

Capital Dergisi’nin Ağustos 2021 sayısında, Türkiye’nin ciro bakımından 500 büyük şirketi sıralanırken, Ahlatcı Kuyumculuk 41 milyar 484 milyon lira cirosuyla 6. sırada, Ahlatcı Metal Rafineri ise 31 milyar 470 milyon lira cirosuyla 13. sırada gösterildi. Böylelikle, iki şirketinin toplam cirosu 72 milyar 954 milyon liraya ulaşan Ahlatcı Holding zirveye yerleşti.

Ahlatcı Holding’in 2021 ihracat rakamı da -yine deyim yerindeyse- dudak uçuklatacak nitelikte: 5.3 milyar dolar. Bu ihracatın önemli bir bölümü İstanbul’dan, gerisi de Çorum’dan yapıldı. Ve Çorum’un 2021 yılındaki 2 milyar 636 milyon dolarlık ihracatı içinde de Ahlatcı’nın payı çok büyük oldu.

Çorum’un, ekonomi haberleri arasında fazla dikkat çekmeyen ihracat başarısı, ATV’de Kenan İmirzalioğlu’nun sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” programında, Çorum’un, Samsun, Eskişehir ve Adana’dan daha fazla ihracat yaptığı gerçeğinin ortaya çıkmasıyla görünür hale geldi.

Peki, “havalimanı” başta olmak üzere, hak ettiği yatırım ve hizmetleri alabilmesi için, sanayileşme açısından önünün açılabilmesi için, Çorum’un daha ne yapması lazım? Konuyu irdelemeye devam edeceğiz.

