Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor
Çorum'da yaralı bulunan puhu kuşu, belediyenin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.
Güncel 04.01.2022, 14:42
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Köylülerin, Mecitözü ilçesine bağlı Işıklar köyünde yaralı puhu buldukları ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşu alıp Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
Sağlık kontrolünde kanatlarında kırıklar tespit edilen kuşun tedavisine başlandı.
Veteriner hekim Mehmet Gültekin, gazetecilere, yaralı puhuyu sağlığına kavuşturduktan sonra doğaya bırakacaklarını, aksi bir durum tespit ederlerse rehabilitasyon merkezinde misafir edeceklerini söyledi.
Yaralı kuşun bugüne kadar merkeze getirilen en büyük puhu olduğuna dikkati çeken Gültekin, "Daha önce de birçok puhu kuşu geldi. Aralarında en büyüğünün bu olduğunu söyleyebilirim. Kanat açıklığı 1,5 metreye yakın." diye konuştu.
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