Çorum'da yangın

Kunduzhan Mahallesi Tabak sokakta bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 17.30 sularında başlayan yangın kısa sürede deponun büyük bir bölümünü sardı. Vatandaşların fark ederek haber vermesi sonrasında olay yerine gelen Çorum itfaiyesi alevlere müdahale etti.

yanıcı malzemelerin bulunması nedeniyle hızla yayılan yangın park halindeki araçlara ve bitişiğindeki evlere sıçramadan yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrasında söndürüldü. Depo içerisinde bulunan malzemeler vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla boşaltıldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.