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Çorum'da yangın

ÇORUM’da bir depoda çıkan yangın İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında korku ve panik yaşandı.

Çorum'da yangın

ÇORUM’da bir depoda çıkan yangın İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında korku ve panik yaşandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 19:44
Çorum'da yangın

Kunduzhan Mahallesi Tabak sokakta  bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 17.30 sularında başlayan yangın kısa sürede deponun büyük bir bölümünü sardı. Vatandaşların fark ederek haber vermesi sonrasında olay yerine gelen Çorum itfaiyesi alevlere müdahale etti.

yanıcı  malzemelerin bulunması nedeniyle hızla yayılan yangın park halindeki araçlara ve bitişiğindeki evlere sıçramadan yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrasında söndürüldü.  Depo içerisinde bulunan malzemeler vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla  boşaltıldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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