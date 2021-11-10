Çorum'da vinç operatörlerinden Ata’ya saygı
ÇORUM’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83’üncü ölüm yıl dönümünde vincin üzerine çıkan operatörler, saygı duruşunda bulundu.
Güncel 10.11.2021, 11:07
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Atatürk Anıtı'nda düzenlenen anma programında katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından saatler 09.05´i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. Kent merkezinde sürücüler, kontak kapatıp araçtan indi ve Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Bedesten ve Yer Altı Otoparkı Projesi’nin inşaat çalışmalarında görev yapan çalışanlar da, iş bırakıp esas duruşa geçti. 50 metre yükseklikte görev yapan vinç operatörleri Mustafa Ağır ve Adem Rıfat Şahinbaş, çalan sirenle birlikte Ata için selam verip, saygı duruşunda bulundu.
(Yusuf ÇINAR)
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