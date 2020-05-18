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Çorum'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
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Çorum'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti

ÇORUM'da korona virüstedbileri kapsamında uzmanların 'evde kal' çağrılarına uymayarak sokağa maskesiz çıkan vatandaşların, kalabalık şekilde dolaşıp, sosyal mesafe kuralına da uymadığı gözlendi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:19
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Kentte, koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların 'evde kal' cağrılarına büyük oranda uyulmadığı dikkat çekti. Hava sıcaklığının 31 dereceye yükseldiği kentte, çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. Dışarıya çıkan vatandaşların özellikle ana caddelerde sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve pek çoğunun ise maske takmadığı gözlendi.
ÇORUM’DA DA YASAK GETİRİLSİN
Özellikle şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde insan kalabalığı göze çarparken, vatandaşlar, yetkililerin denetimlerini sıklaştırıp, bazı illerde olduğu gibi kent genelinde de maske takma zorunluluğu getirilmesini istedi.

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