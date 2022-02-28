Çorum'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

EN ÇOK ARTIŞIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 İLİMİZ

Koca bir sonraki paylaşımında ise 12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizi açıkladı. Bu illerimiz; Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin oldu.