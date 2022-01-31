Çorum'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı 100 bin kişide 1245,73 ile İstanbul, ülke genelinde vaka yoğunluğu en fazla şehir oldu.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı, İzmir'de 729,81, Ankara'da 725,62 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 vaka sayısı, 8-14 Ocak'ta İstanbul'da 1571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt olduğunu bildirdi.

İllere göre 15-21 Ocak'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"İstanbul (1245,73), Kocaeli (930,58), Kırklareli (889,32), Yalova (815,43), Tekirdağ (814,01), İzmir (729,81), Ankara (725,62), Eskişehir (725), Bingöl (700,93), Bolu (697,9), Giresun (679,71), Bilecik (678,5), Rize (672,84), Bursa (667,96), Erzurum (596,09), Trabzon (589,97), Sakarya (570,66), Muğla (536,49), Düzce (528,21), Çanakkale (519,99), Edirne (502,5), Ordu (477,02), Çankırı (457,31), Kastamonu (453), Samsun (450,49), Manisa (442,29), Tunceli (432,63), Balıkesir (432,24), Zonguldak (426,25), Siirt (419,85) Sinop (415,32), Bartın (411,6), Kütahya (407,15), Uşak (403,05), Gümüşhane (399,43), Kırıkkale (396,12) Karabük (392,83), Tokat (390,56), Elazığ (364,65), Erzincan (339,55), Denizli (336,82), Nevşehir (326,27), Yozgat (321,17), Batman (306,64) Çorum (306,34), Konya (284,13), Aydın (284,07), Sivas (280,08), Isparta (276,85), Kayseri (274,23), Amasya (256,04), Adana (251,69), Bayburt (249,05), Diyarbakır (243,07), Burdur (241,49) Aksaray (236,4), Kars (221,81), Artvin (218,29), Kırşehir (210,25), Iğdır (210,12), Mersin (198,42), Afyonkarahisar (196,22), Bitlis (177,21), Niğde (162,68), Muş (160,54), Ardahan (158,07), Gaziantep (155,53), Kilis (154,07), Kahramanmaraş (133,37), Mardin (124,49), Ağrı (122,14), Hatay (114,44), Karaman (107,09), Malatya (105,56), Osmaniye (102,27)Antalya (94,1), Şırnak (93,91), Hakkari (77,71), Adıyaman (58,98), Şanlıurfa (48,65), Van (29,67)"