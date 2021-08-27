Çorum'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Kargı ilçe merkezinde bulunan mesire alanında şüpheli 3 şahsın içerisinde bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 14 gr toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet aparat ve 12 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan sigara kâğıdı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Haber Merkezi)