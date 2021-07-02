Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, il dışından Çorum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen şahıs için şehirlerarası otobüs terminalinde bir operasyon düzenledi. Operasyonda bir şahsın üzerinde 112 gram sentetik kannabinoid (bonzai) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda üzerinde uyuşturucu madde ile birlikte yalanan zanlı Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.