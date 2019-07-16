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“Çorum'da Ülkücü Hareket'i her alanda hakim ve söz sahibi olacak”

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Çorum Ülkü Ocakları Başkanlığında 28 Haziran 2019 tarihinde görev değişikliği yapıldığını belirterek bu kapsamda Çorum'a gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş’in Çorum Ülkü Ocaklarını ziyaret ettiğini. Yapılan istişareler neticesinde Genel Başkan Ateş’in kutlu vazifeyi şahsıma tevdi ederken, aynı zamanda da büyük bir sorumluluğu omuzlarına yüklediğini ifade etti.

“Çorum'da Ülkücü Hareket'i her alanda hakim ve söz sahibi olacak”

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Çorum Ülkü Ocakları Başkanlığında 28 Haziran 2019 tarihinde görev değişikliği yapıldığını belirterek bu kapsamda Çorum'a gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş’in Çorum Ülkü Ocaklarını ziyaret ettiğini. Yapılan istişareler neticesinde Genel Başkan Ateş’in kutlu vazifeyi şahsıma tevdi ederken, aynı zamanda da büyük bir sorumluluğu omuzlarına yüklediğini ifade etti.

16 Temmuz 2019 Salı 21:44
“Çorum'da Ülkücü Hareket'i her alanda hakim ve söz sahibi olacak”

Çorum Ülkü Ocaklarında 10 yılı aşkın süredir teşkilat ve kutlu dava noktasında; yine en önemli öncelik ve amaç olan Türk gençliği için elinden geldiğince hizmet etmeye çalıştığını belirterek “Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in de belirttiği gibi Türk’ün en önemli vasfı teşkilatçılığıdır. Söyleminin gereği olarak Ülkücü/Milliyetçi gençliğin Çorum’da kadife eldiven içerisinde çelik bir yumruk olması için özveriyle gayret ettik” dedi.

Yolun zor ve çetin olduğunu kaydeden Tosik, Türk milletine ve Türk gençliğine dün olduğu gibi bugün de hizmet etmenin en büyük gayeleri olacağını, Türk gençliğinin İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuuru bilincinde yetişmesi, kendisini her alanda geliştirmesi ve yetkin kılmasını sağlayacak eğitim ve kültür odaklı faaliyetleri gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağını dile getirdi.

Türk Milliyetçiliği mefkuresinden ilham alarak, Ülkücü tavır ve duruş kararlılığında, hasbi ve halis mücadelenin başarıya ulaşması için bir an dahi tereddüt etmeden görevi yerine getirmenin gayretinde olacaklarını dile getiren Orhan Tosik, birlik ve beraberlik içinde, istişare ve diyalog kanallarını kullanarak, ortak akla önem vererek Çorum'da Ülkücü Hareket'i her alanda hakim ve söz sahibi kılmanın en büyük dilekleri olduğunu vurguladı. (Haber Merkezi)

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