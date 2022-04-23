Çorum'da traşa zam! Saç-sakal 80 TL oldu

Çorum'da berberlerin fiyat tarifeleri zamlandı. Yeni tarifeyle birlikte saç, sakal ve yıkama 80 lira oldu. Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Aşgın Çağlayan, yeni tarifenin önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacağını bildirdi. Uygulanacak olan zamlı tarifenin artan girdi maliyetlerinden kaynaklandığını ifade eden Oda Başkanı Çağlayan, yeni tarifenin tüm berber esnafına hayırlı olmasını temenni etti.

YENİ TARİFE FİYATLARI İSE ŞÖYLE:

- Saç kesimi, sakal tıraşı ve yıkama: 80 TL

- Saç kesimi ve yıkama: 60 TL

- Sakal tıraşı: 30 TL

- Ağda, maske ve sakal tıraşı: 40 TL

- Çocuk tıraşı: 40 TL

- Damat tıraşı: 350 TL

- Dükkan harici tıraş: 150 TL

- Saç yıkama, fön ve sprey: 30 TL

- Saç boyama: 200 TL

- Saç kınası: 100 TL

- Bıyık Boyama: 40 TL

- Ense temizleme: 20 TL

- Kulak ve yanak ağda: 30 TL

- Cilt maskesi: 50 TL

- Cilt bakımı: 100 TL

