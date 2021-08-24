Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı

Çorum’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza Yeşilyurt 3.üncü sokakta meydana geldi. Otomobil ve motosikletin karıştığı kazada otomobil sürücüsü ile birlikte, motosiklette bulunan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralılar burada tedavi altına alındı.(Yusuf ÇINAR)