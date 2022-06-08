Çorum'da toplu ulaşım artık küçük minibüslerle yapılacak!
Çorum Belediyesi, toplu ulaşımda yenilikler yapmaya devam ediyor. Artık şehir içerisinde toplu ulaşım, yeni alınan sarı renkli küçük minibüslerle yapılacak. Çorum Belediyesi, küçük minibüslerle hem akaryakıttan tasarruf yapacak, hem de şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak.
Güncel 08.06.2022, 10:48 08.06.2022, 10:54
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