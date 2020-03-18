Çorum'da Şubat ayında 762 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 oranında artarak 118.753 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22.662 konut satışı ve %19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13.326 konut satışı ve %11,2 pay ile Ankara, 7.669 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

2020 yılı Şubat ayında Çorum'daki ipotekli konut satışı sayısı 278 adet oldu

2020 yılı Şubat ayında Çorum’da satılan konutların %36,5'u ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 35'inci sırada yer aldı. Çorum'da 2020 yılı Şubat ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %504,3 oranında arttı.

Türkiye genelinde 2020 Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %391,9 oranında artış göstererek 43.733 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %36,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8.281 konut satışı ve %18,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.

ÇORUM'DA DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 484 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum’da 2020 yılı Şubat ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %23,8 oranında arttı. Aynı dönemde Çorum, toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%63,5) sıralamasına göre 47'inci sırada yer aldı. 2020 Şubat ayında Çorum'da satılan konutların 304 adedi ilk defa satılırken, 458 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %39,9 iken; ikinci el satışlarının payı ise %60,1 olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)