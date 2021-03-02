Çorum'da sokağa çıkma yasağı kalktı

Orta riskli iller içerisinde bulunan Çorum'da hafta sonları sokağa çıkma yasağı kalkmış oldu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Hafta içi kısıtlaması ise saat 21.00 – 05.00 arasında tüm ülke genelinde devam edecek.

Düşük ve orta riskli illerde lokanta, kafe ve restoranlar saat 07.00 – 19.00 arasında yüzde elli kapasite ile açılacak.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme, aralarında Çorum'un da bulunduğu düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı.

Bu arada tüm ülke genelinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul 8 ve 12. sınıflar eğitim ve öğretime başlayacak. Düğün salonları 100 kişi kapasite ile düğünlere başlayabilecek. Halı sahalar ve yüzme havuzları da açılıyor.

Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları, düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

(Haber Merkezi)