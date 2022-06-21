Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Çorum’da yabancı uyruklu bir şahıs kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bacaklarından vuruldu.
Güncel 21.06.2022, 01:26
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Olay gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen şahıs, Hasanpaşa 1. Sokak'ta bulunan evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacaklarından vurulan ve 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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