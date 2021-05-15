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Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı
Çorum'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi silahla vuruldu. Alınan bilgiye göre olay Harmanlar Sokak'ta meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, polis olay yerinde iki adet tabanca elde ele geçirdi, bir kişiyi de gözaltına aldı. (AYRINTILAR GELİYOR)
Güncel 15.05.2021, 21:10 15.05.2021, 21:27
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