Son Dakika

Çorum'da şiddet mağduru kadına KADEM'den destek açıklaması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Çorum Temsilcisi Fatma Nur Şenol, bir süre dini nikahla yaşayıp ayrıldığı kişi tarafından otomobilinin altına patlayıcı yerleştirildiği ileri sürülen Hatun Demir'in yanında olduklarını söyledi.

Güncel 15.01.2022, 14:03 15.01.2022, 14:05
31
Çorum'da şiddet mağduru kadına KADEM'den destek açıklaması

Şenol, dernek üyeleriyle Çorum Adalet Sarayı önünde gazetecilere, aracın altına patlayıcı yerleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın dini nikahla yaşadığı Demir'e 5 yıl boyunca fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet uyguladığını öne sürdü.

Demir'in yaşadığı sorunlar nedeniyle Çorum KADEM temsilciliğine başvurarak yardım istediğini belirten Şenol, "Temsilciliğimizin desteğiyle yasal haklarını kullanan Hatun Demir, koruma kararları ve şiddet failine takılan elektronik kelepçeye rağmen bu kez akıl almaz bir cinayet girişimine daha hedef oldu. Yaşanan son olayda saldırgan K.K, mağdur Hatun Demir'e ait araca yüklü miktarda bomba yerleştirmek suretiyle kasten öldürmeye teşebbüste bulunmuştur. Hatun Demir, dikkati sayesinde son anda ölümden dönmüştür. Yaşama hakkı, insan haklarının temelini oluşturan mutlak bir haktır. Doğuştan sahip olduğumuz bu hakkın insani ve vicdani duygulardan yoksun kişiler tarafından gasbedilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

KADEM Çorum Temsilciliği olarak hukuk mücadelesinde Demir'in yanında olduklarını vurgulayan Şenol, failin bir an önce hak ettiği cezayı almasını istediklerini kaydetti.

- KADEM davaya müdahil olacak

Avukat Goncagül Yurttaş Kartancı ise KADEM olarak davaya müdahil olacaklarını dile getirerek, "Sanığa elektronik kelepçe tedbiri uygulanmasında KADEM olarak aktif rol aldık ancak bu tedbir de sanığı durdurmaya yetmemiştir. Yargılama sürecine müdahil olup yakından takip edeceğiz." dedi.

Çorum'da 6 Ocak'ta Sakarya 3. Cadde'de 19 AAB 163 plakalı otomobilin altından gelen sesleri duyan Hatun Demir, park ettiği aracının altında şüpheli paket olduğunu görerek durumu polise bildirmiş, aracın altında bulunan patlayıcı, fünyeyle imha edilmişti. Patlama nedeniyle caddede park halinde bulunan 3 araçta hasar meydana gelmişti. Demir'in ifadesi doğrultusunda K.K. ve K.K'ye yardım ettiği tespit edilen Ş.G. tutuklanmıştı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-3°
hafif kar yağışlı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Adana Demirspor 21 36
4. Başakşehir 20 34
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Galatasaray 20 27
12. Kayserispor 21 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Manisa Futbol Kulübü 20 25
11. Boluspor 19 24
12. Tuzlaspor 19 24
13. Kocaelispor 19 24
14. Menemen Belediyespor 20 23
15. Keçiörengücü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Brighton 20 28
9. Wolverhampton Wanderers 19 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 20 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@