Çorum'da şiddet mağduru kadına KADEM'den destek açıklaması

Şenol, dernek üyeleriyle Çorum Adalet Sarayı önünde gazetecilere, aracın altına patlayıcı yerleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın dini nikahla yaşadığı Demir'e 5 yıl boyunca fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet uyguladığını öne sürdü.

Demir'in yaşadığı sorunlar nedeniyle Çorum KADEM temsilciliğine başvurarak yardım istediğini belirten Şenol, "Temsilciliğimizin desteğiyle yasal haklarını kullanan Hatun Demir, koruma kararları ve şiddet failine takılan elektronik kelepçeye rağmen bu kez akıl almaz bir cinayet girişimine daha hedef oldu. Yaşanan son olayda saldırgan K.K, mağdur Hatun Demir'e ait araca yüklü miktarda bomba yerleştirmek suretiyle kasten öldürmeye teşebbüste bulunmuştur. Hatun Demir, dikkati sayesinde son anda ölümden dönmüştür. Yaşama hakkı, insan haklarının temelini oluşturan mutlak bir haktır. Doğuştan sahip olduğumuz bu hakkın insani ve vicdani duygulardan yoksun kişiler tarafından gasbedilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

KADEM Çorum Temsilciliği olarak hukuk mücadelesinde Demir'in yanında olduklarını vurgulayan Şenol, failin bir an önce hak ettiği cezayı almasını istediklerini kaydetti.

- KADEM davaya müdahil olacak

Avukat Goncagül Yurttaş Kartancı ise KADEM olarak davaya müdahil olacaklarını dile getirerek, "Sanığa elektronik kelepçe tedbiri uygulanmasında KADEM olarak aktif rol aldık ancak bu tedbir de sanığı durdurmaya yetmemiştir. Yargılama sürecine müdahil olup yakından takip edeceğiz." dedi.

Çorum'da 6 Ocak'ta Sakarya 3. Cadde'de 19 AAB 163 plakalı otomobilin altından gelen sesleri duyan Hatun Demir, park ettiği aracının altında şüpheli paket olduğunu görerek durumu polise bildirmiş, aracın altında bulunan patlayıcı, fünyeyle imha edilmişti. Patlama nedeniyle caddede park halinde bulunan 3 araçta hasar meydana gelmişti. Demir'in ifadesi doğrultusunda K.K. ve K.K'ye yardım ettiği tespit edilen Ş.G. tutuklanmıştı.