Çorum'da “Ramazan” kararları

Alınan kararlara göre, Ramazan ayı boyunca sahurda görevlendirilen davulcular Çorum Belediyesi’nin belirleyeceği kıyafette, sayıda, güzergâhta ve saatler arasında faaliyette bulunacak.

Kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar vakti ile sahur vaktine doğru fırın önlerinde yoğunluk olmaması için fırınlar pidelerini iftar vakti için saat 18.30’a kadar satışa hazır hale getirecek. Bu saatten sonra pide üretimi yapılmayacak.

Ramazan ayı boyunca iftar öncesinde ve sonrasında cadde, sokak, meydan ve park vb. yerlerde sabit etkinlik düzenlenmeyecek, eğlence ve program yapılmayacak. Ramazan ayında gerçek ve tüzel kişiler tarafından iftar çadırı kurulmayacak, toplu iftar yemek ve programları düzenlenmeyecek. (Haber Merkezi)