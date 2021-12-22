Çorum'da polisten kaçak içki operasyonu

Son günlerde artan alkollü içki zehirlenmelerinin artış göstermesi üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki ikametlerinde el yapımı kaçak alkollü içki üreterek, il merkezinde sattıklarını tespit ettiler. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 ayrı şahsın ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki ile 3 kilogram sahte içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildi.

Kaçak alkollü içkilere el koyan polis ekipleri, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlattılar.