Çorum'da mesai saatleri değişti

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde mesai saatleri 08.00-17.00 olarak düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ise mesai saatinin 08.30-17.30 olarak belirlendiği dile getirildi.

(Haber Merkezi)