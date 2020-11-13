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Çorum'da mesai saatleri değişti

Çorum Valiliği ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinin değiştiğine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Güncel 13.11.2020, 19:38
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Çorum'da mesai saatleri değişti

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde mesai saatleri 08.00-17.00 olarak düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ise mesai saatinin 08.30-17.30 olarak belirlendiği dile getirildi.

(Haber Merkezi)

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