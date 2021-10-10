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Çorum'da koronavirüs artışı durdurulamıyor

Sağlık Bakanlığı, 25 Eylül-1 Ekim arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısını belirten haritayı açıkladı.

Güncel 10.10.2021, 19:05
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Çorum'da koronavirüs artışı durdurulamıyor

Çorum’da geçtiğimiz hafta 325,58 olan vaka sayısı 25 Eylül-1 Ekim arasındaki bir haftalık süreçte 351,05'e yükseldi.
Bu verilere göre günlük vaka sayısı ortalama 300 seviyelerine yaklaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363, 69, İzmir'de 47,01 oldu.
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olduğunu belirten Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.” uyarısından bulundu. (Haber Merkezi) 
 

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