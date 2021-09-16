Çorum'da korona vakaları artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Çorum'da vaka sayısı bir kez daha arttı. Bir hafta önceki verilere göre 100 binde 209,95 olan vaka sayısı bu hafta 217,68'e çıktı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı.

4 Eylül - 10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop oldu. (Haber Merkezi)

