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Çorum'da kaza çok sayıda yaralı var

Çorum'da kaza çok sayıda yaralı var

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:28
Çorum'da kaza çok sayıda yaralı var

ÇORUM’da  jeep  ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1’i ağır 14 kişi yaralandı. Kaza Çorum İskilip karayolu Dana Deresi mevkiinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

İskilip istikametinden Çorum yönüne seyir halinde olan Ömer Temel  idaresindeki 67 UC 696 plakalı jeep,  Danaderesi mevkiinde havanın yağışlı ve yolun kaygan oluşu nedeniyle kayarak karşı şeride geçerek,    Zafer Salman idaresindeki 19 M 0341 plakalı minibüsle  çarptı. Kazada  jeep sürücüsü  Ömer Temel,  ile minibüste bulunan    Zafer Salman,  ve yolculardan  Senem Yıldırım,  Satı Yıldırım, Ali Deniz, Mahmut Buyruk, Vedat Buyruk, Gültaze Buyruk, Hüseyin Şeker, Kader Aktaş,Sultan Aktaş, Satılmış Purtul, Ali Uslu, ve Mehmet Uslu yaralandı.  Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada  ağır yaralanan cip sürücüsü Ömer Temel’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma  sürüyor. (Yusuf ÇINAR)

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