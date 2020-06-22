Çorum'da kasa hırsızı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçesine bağlı Gökdere köyünün Pamukova Mahallesi'nde yaşayan H.O, evine geldiğinde hayvanlarının satışından elde ettiği 90 bin lira ile 6 adet çeyrek altının bulunduğu çelik kasanın yerinde olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için özel bir ekip kurdu. Yaklaşık 1 hafta süren araştırmalar sonucunda, ilçe merkezinde yaşayan ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiğinden şüphelenilen M.B. (30) ekiplerce takibe alındı. Son günlerde yaptığı harcamalarında anormal bir artış olduğu tespit edilen M.B. yakalanarak gözaltına alındı. M.B'nin jandarmadaki sorgusunda, hırsızlığı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği bildirildi.

Şüphelinin gösterdiği adreste ele geçirilen çalıntı paraların bir bölümü ile çeyrek altınlar bulunarak sahibine teslim edildi.