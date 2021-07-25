Çorum'da karantina altına alınan kimse yok

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,“09.07.2021-16.07.2021 tarihli ilimiz merkez ve ilçelerinde 9 adet ihbar alınmıştır. Bu ihbarların 1 tanesi asılsız yâda mükerrer ihbar olup geriye kalan 8 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 901 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 5110 işyeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 1 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 23 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır.16.07.2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi yoktur” ifadeleri kullanıldı. (Haber Merkezi)

