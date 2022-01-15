Çorum'da kar yağışlı etkili oldu
ÇORUM'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Güncel 15.01.2022, 20:59
126
Kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derecelere kadar geriledi. Oluşan buzlanma ile maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
(Yusuf ÇINAR)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-7°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Fenerbahçe
|21
|33
|6. Beşiktaş
|21
|32
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Gaziantep FK
|21
|31
|9. Sivasspor
|21
|30
|10. Karagümrük
|21
|30
|11. Alanyaspor
|20
|29
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|11. Boluspor
|19
|24
|12. Tuzlaspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Menemen Belediyespor
|20
|23
|15. Keçiörengücü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|20
|23
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11