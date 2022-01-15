Çorum'da kar yağışlı etkili oldu

Kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derecelere kadar geriledi. Oluşan buzlanma ile maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

(Yusuf ÇINAR)