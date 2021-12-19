Çorum'da kar yağışı etkili oluyor
Güncel 19.12.2021, 23:09
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Çorum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Vatandaşlar sokağa çıkarak, bu yıl kent merkezinde ilk kez etkili olan karın tadını çıkardı.
Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda da ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor.
Yağışla birlikte Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başladı.
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|42
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|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
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|11. Galatasaray
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|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
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|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
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|33
|2. Ankaragücü
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|33
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|16
|32
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|17
|31
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|17
|31
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. Gençlerbirliği
|17
|26
|8. Kocaelispor
|17
|24
|9. İstanbulspor
|16
|23
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
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|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
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|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|17
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|17
|8