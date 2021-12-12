Çorum'da kaçak sigara operasyonu
Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.
Güncel 12.12.2021, 02:10
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Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Osmancık İlçesi'nde bir şahısta çok sayıda kaçak makaron sigara bulunduğu bilgisine ulaştılar. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın aracında yapılan aramada çeşitli markalarda 590 bin adet gümrük kaçağı makaron sigara ele geçirdiler.
Bandrolsüz kaçak makaron sigaralara el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı.
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