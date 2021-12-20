Çorum'da kaçak içki operasyonu
Çorum'da bir eve düzenlenen operasyonda 8 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Güncel 20.12.2021, 19:25
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Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il merkezine bağlı Eşençay köyünde Y.A.'ya ait evde sahte alkollü içki imalatı yapıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda Y.A. adlı şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 8 bin 500 litre fermente içki (şarap) ve içki yapımında kullanılan 1 adet distilasyon sistemi ele geçirildi.
Y.A. adlı şüpheli şahıs, gözaltına alınırken operasyonda ele geçiren 8 bin 500 litre fermente içki ile içki yapımında kullanılan malzemelere el konuldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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