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Çorum'da iki köy karantinaya alındı

Çorum’da korona virüs salgını nedeniyle bir köyde ölüm vakasının gerçekleşmesi ve bir köyde de ikamet eden bir kişinin testlerinin pozitif çıkması sonucu her iki köy de karantinaya alındı. 

Çorum'da iki köy karantinaya alındı

Çorum’da korona virüs salgını nedeniyle bir köyde ölüm vakasının gerçekleşmesi ve bir köyde de ikamet eden bir kişinin testlerinin pozitif çıkması sonucu her iki köy de karantinaya alındı. 

30 Mart 2020 Pazartesi 13:47
Çorum'da iki köy karantinaya alındı

İlk karantina haberi Mecitözü ilçesine bağlı Fındıklı köyünden geldi.  Çeşitli kronik rahatsızlıkları da bulunan yaşlı bir kadın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürerken hayatını kaybetti. Yaşlı kadın köyünde toprağa verilirken, Fındıklı Köyü karantina altına alınarak, tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.


İkinci karantina haberi ise Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünden geldi.
Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları istendi.
İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, “Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır” denildi.(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 30.03.2020 13:56
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