Çorum'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

ÇORUM’da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Mecitözü ilçesine bağlı Alancık Köyü'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve domuz avında karşılaşan Ali Karakuş, Hüseyin Karakuş ile Endercan Çidem, Celal Çidem arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki aile de tüfeklerini ateşledi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Ali Karakuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralan Endercan Çidem, Celal Çidem ve Hüseyin Karakuş ise ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Endercan Çiğdem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri, hem olay yerinde ve hem de hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Yusuf ÇINAR)