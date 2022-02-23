Çorum'da Hitit uzmanlık eğitimi düzenlenecek

23-24-25 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak teorik eğitimler, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden, Hattuşa kazı başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nden Alaca Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım ve Eskiyapar Kazı Başkanı Prof. Dr. İ. Tunç Sipahi, Hitit Üniversitesinden Şapinuva Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Önder İpek, İstanbul Üniversitesinden Hattuşa Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Alparslan; Bitlis Eren Üniversitesinden Dr. Sedef Ayyıldız, İstanbul Üniversitesinden Dr. Meltem Alparslan tarafından verilecek.

Eğitimlerin pratik bölümü ise 26 ve 27 Şubat tarihlerinde, Çorum Merkez, Alacahöyük, Boğazkale ve Ortaköy’de devam edecek. İki gün sürecek gezilerde turist rehberleri birinci gün Alacahöyük Müzesi ve Ören Yeri, Boğazköy Müzesi, Hattuşa Ören Yeri ve Yazılıkaya’yı, ikinci gün ise Çorum Müzesi ve Ortaköy ilçesi Şapinuva Ören Yeri’ni ziyaret edeceklerdir. Şapinuva'da kil tablet yazı yazma atölye çalışması yapılacak.

Aktif olarak görev yapan 50 turist rehberinin katılacağı eğitim ve geziler sonunda Çorum’da Kültür ve Turizm Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilecek sınav sonucunda başarılı olan turist rehberleri 'Hitit Uzmanlık Sertifikası' almaya hak kazanacak ve TUREB tarafından uzmanlık bilgileri rehberlerin sicillerine de işlenecek.