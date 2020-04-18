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Çorum'da göçmen alarmı

Korona virüs (Covid-19) önlemleri ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak Çorum çevreyoluna bırakılan, 22 yabancı uyruklu mültecinin 8’i Çorum’da bir otele yerleştirilirken, 14’ü ise Ankara’ya gönderildi. 

Çorum'da göçmen alarmı

Korona virüs (Covid-19) önlemleri ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak Çorum çevreyoluna bırakılan, 22 yabancı uyruklu mültecinin 8’i Çorum’da bir otele yerleştirilirken, 14’ü ise Ankara’ya gönderildi. 

18 Nisan 2020 Cumartesi 22:52
Çorum'da göçmen alarmı

Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen Korona virüs (Covid-19) tedbirleri hiçe sayılarak gece geç saatlerde plakası belirlenemeyen bir araçtan Çevre yolunda indirilen ve Somalili oldukları öğrenilen 22 kişilik grubu gören vatandaşlar polisi arayarak haber verdi. 
Gazetecilerin nereden geldikleri yönündeki sorulara Malatya diyen şahısların üzerinde “Bu izin belgesi hakkında sınır dışı etme kararı alınan ancak 6458 sayılı Kanunu’nun 57. Maddesi 4. Fıkrasına istinaden idari gözetimi sonlandırılan açık kimliği yazılı şahısların Çorum iline gitmesi izin verilmiştir” yazılı kağıt çıktı. 
Şahıslarda maske dışında herhangi bir koruyucu tedbir bulunmaması da dikkat çekti. Sokağa terk edilen mülteciler polis ekiplerinin Zabıta görevlilerine haber vermesi üzerine araçlarla Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne götürüldü. Geceyi burada geçiren mültecilerin ihtiyaçları Çorum Belediyesi tarafından karşılanırken, İl Göç İdaresi yetkilileri de gelerek bilgi aldı. 

Göçmenleri bırakan araç tespit edildi 
Öte yandan, İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından sokağa terk edilen göçmenlerden 14’ü işlemlerinin ardından Ankara’ya gönderilirken, 8’i ise kentte bir otele yerleştirildi. 
OYapılan incelemede göçmenleri Çevreyoluna bırakan aracın tespit edildiği öğrenildi. 

(İHA)

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